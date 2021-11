Leipzig in Hoffenheim mit Orban und Klostermann in Startelf

Die Abwehrspieler Willi Orban und Lukas Klostermann stehen nach auskurierten Oberschenkelverletzungen in der Startelf von RB Leipzig im Spiel bei der TSG 1899 Hoffenheim. Gäste-Trainer Jesse Marsch muss in der Bundesliga-Partie am Samstag in Sinsheim wie angekündigt auf Stürmer Yussuf Poulsen verzichten, der wegen einer Wadenverletzung mehrere Wochen ausfällt. Für den Dänen stürmte André Silva neben Dominik Szoboszlai und Christopher Nkunku, der bereits elf Saisontore erzielte.

Bei den Hoffenheimern fehlt Torjäger Andrej Kramaric, der sich im Länderspiel mit Kroatien eine Kopfverletzung zugezogen hat. Der deutsche Fußball-Nationalspieler David Raum, hinter dessen Einsatz wegen einer Fußblessur noch ein Fragezeichen stand, spielt von Anfang an. Chefcoach Sebastian Hoeneß muss aber auf Stammkraft Christoph Baumgartner und einige Dauerverletzte verzichten. Kapitän Benjamin Hübner steht erstmals seit der vorletzten Saison nach über einjähriger Verletzungspause wieder im Kader.

