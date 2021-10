Leipzig in Freiburg wieder mit Orban: Freiburg mit Sildillia

Abwehrchef Willi Orban kehrt beim Auswärtsspiel von RB Leipzig beim SC Freiburg wieder in die Startelf zurück. Der Verteidiger hatte vor der Länderspielpause erkrankt gefehlt. Anders als beim 3:0 gegen den VfL Bochum spielt auch Dominik Szoboszlai an diesem Samstag von Beginn an, wie aus der Aufstellung hervorgeht.

Die Freiburger können bei ihrer Premiere in der Fußball-Bundesliga im neuen Stadion wieder auf Verteidiger Philipp Lienhart bauen. Der österreichische Nationalspieler hatte die Länderspielreise wegen einer Zahn-OP abgesagt, hinter seinem Einsatz hatte ein kleines Fragezeichen gestanden. Youngster Kiliann Sildillia steht beim ersten Pflichtspiel im Europa-Park-Stadion überraschend in der Startelf und kommt zu seinem Bundesliga-Debüt.

© dpa-infocom, dpa:211016-99-619024/2

Kader SC Freiburg

Spielplan SC Freiburg

Saison-Statistik SC Freiburg

Bundesliga-Tabelle