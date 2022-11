Nach Wolfsrissen: Landwirte sollen leichter entschädigt werden

Angesichts einer wachsenden Wolfspopulation kennzeichnet Bayern bestimmte Gebiete des Landes als „nicht zumutbar schützbar“. In der Streitfrage nach dem richtigen Umgang mit den Raubtieren geht der Freistaat damit einen Schritt auf die Landwirte zu: Sie bekommen in diesen Gebieten Entschädigungen für Wolfsrisse, selbst wenn sie ihre Herden nicht geschützt haben. Das weckt in Baden-Württemberg Begehrlichkeiten. Ein Überblick:

Wie viele Wölfe gibt es aktuell in Bayern und Baden-Württemberg?

Laut dem zuständigen Umweltministerium halten sich derzeit drei einzelne Wölfe dauerhaft in Baden-Württemberg auf – allesamt im Schwarzwald. Immer wieder gibt es zudem Wolfssichtungen in anderen Teilen des Landes. Zuletzt häuften sich die Hinweise auf einen Wolf im Kreis Ravensburg. Offiziell bestätigt ist dies bislang nicht.

Es besteht die Möglichkeit, dass sich ein Wolf nur auf der Durchreise befindet. Das Umweltministerium rechnet damit, dass es in absehbarer Zeit erste Wolfsrudel in Baden-Württemberg geben kann.

In Bayern haben sich 13 Wölfe dauerhaft angesiedelt. Sie kommen vor allem aus Polen und dem Alpenraum, denn dort sind die Wolfspopulationen deutlich größer als in Deutschland. Die Wölfe im Freistaat leben in acht verschiedenen Gebieten, verteilt über die ganze Landesfläche.

Wie funktioniert die neue Regelung in Bayern?

In Teilen Bayerns werden Landwirte in Zukunft einfacher entschädigt, wenn ihr Weidevieh von Wölfen gerissen wird. Normalerweise sind Schutzzäune oder speziell ausgebildete Hunde eine Voraussetzung für Ausgleichszahlungen. Diese Auflagen entfallen künftig in den Gebieten, die Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) und Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) als „nicht zumutbar schützbar“ ausgewiesen haben.

Laut Kaniber und Glauber sind Maßnahmen zum Herdenschutz nicht überall in Bayern möglich. Insbesondere im Alpenraum, wo die Landschaften meist abschüssig sind, würden Zäune ihren Zweck verfehlen. Mit den neuen Vorgaben schafft die Landesregierung vor allem Rechtssicherheit für die Landwirte in den betroffenen Gebieten.

Sind Landwirte und Naturschützer damit zufrieden?

Die neue Regelung ist ein Zugeständnis an die Landwirte. Anklang findet sie auch in Baden-Württemberg: Der Landesschafzuchtverband fordert eine ähnliche Handhabe wie in Bayern. Außerdem ist nach Ansicht des Verbands ein Bestandsmanagement überfällig, das auch die Bejagung einschließt. Wachse die Wolfspopulation weiter an, könne dies die Weidetierhaltung in großen Teilen des Landes gefährden, warnt der Verband.

Kritik am bayerischen Vorgehen kommt vonseiten der Naturschützer. Mit der neuen Regelung mache es sich das Land zu einfach, mahnt Lilith Stelzner vom BUND Baden-Württemberg. „Mir ist schleierhaft, wie man in Bayern zu der Einschätzung kommt, dass eine Behirtung oder der Einsatz von Herdenschutzhunden nicht zumutbar ist“, sagt Stelzner.

Zudem suggeriere das den Landwirten, dass ein Abschuss die einzige Möglichkeit ist, um Weidevieh vor dem Wolf zu schützen. Das sei jedoch ein Trugschluss. Wölfe lernten, wo sich ungeschütztes Weidevieh aufhalte, erklärt sie.

Erst wenn sie dort auf Widerstand stießen, machten sie dauerhaft einen Bogen um das Gebiet, so die Naturschützerin. Stelzner fordert die bayerische Regierung dazu auf, kreativere Lösungen für den Umgang mit dem Wolf zu finden.

Könnte es in Baden-Württemberg bald eine ähnliche Regelung wie in Bayern geben?

In Baden-Württemberg gibt ein Managementplan die Leitlinien für ein Miteinander von Wolf und Mensch vor. „Nicht schützbare Weidegebiete“ zu kennzeichnen, ist im Plan nicht vorgesehen. Das Südwest-Umweltministerium beruft sich außerdem auf die Aussage der Europäischen Kommission, nach der eine Regelung wie in Bayern im Konflikt mit EU-Gesetzen stehe.

Nichtsdestotrotz ist es in Baden-Württemberg ebenfalls möglich, Wölfe in Ausnahmefällen zu erschießen. Etwa dann, wenn ein Wolf wiederholt Schutzzäune überwindet und Weidetiere tötet.

Bislang hat das Land von dieser Maßnahme keinen Gebrauch gemacht. Das Abschießen eines solchen „Problemwolfs“ sei zudem kein funktionierendes Mittel, um Weidetiere dauerhaft vor Angriffen zu schützen, teilt das Ministerium mit.

In den Teilen Baden-Württembergs, in denen die drei ansässigen Wölfe ihr Revier haben, beteiligt sich das Land an den Kosten für Herdenschutzmaßnahmen. Reißt ein Wolf dennoch ein Nutztier, steht der Ausgleichsfond Wolf zur Verfügung – eine Zusammenarbeit verschiedener Naturschutzorganisationen mit dem Umweltministerium. Meldet ein Tierhalter einen Wolfsriss, prüft die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt des Landes (FVA) den Vorfall.

Ein Gentest ermittelt, ob tatsächlich ein Wolf der Verursacher war. Außerdem dokumentieren die Prüfer, ob vor Ort geeignete Herdenschutzmaßnahmen getroffen waren. Sind beide Bedingungen erfüllt, haben die Besitzer Anspruch auf eine Entschädigung.

Warum führt der Umgang mit dem Wolf immer wieder zu Diskussionen?

Der Wolf galt in Deutschland für rund 200 Jahre als ausgerottet. Im Jahr 2000 kamen in der Lausitz erstmals wieder Wolfswelpen zur Welt. Seit 2005 nimmt der Bestand exponentiell zu. „Für die biologische Vielfalt ist es ein gutes Zeichen, dass sich der Wolf in Deutschland wieder selbstständig angesiedelt hat“, sagt ein Sprecher von Umweltministerin Thekla Walker (Grüne).

Insbesondere die Landwirtschaft beobachtet die Ausbreitung des Wolfs jedoch mit Argwohn. „Aus Sicht der Schafhalter ist eine Koexistenz mit dem Wolf unter den gegebenen Umständen nicht möglich“, sagt Anette Wohlfarth vom Landesschafzuchtverband.

Naturschützerin Lilith Stelzner hat Verständnis für die Sorgen der Tierhalter: „Jeder Angriff auf ein Nutztier ist nicht nur eine finanzielle Belastung, sondern vor allem eine emotionale Belastung.“ Der Herdenschutz sei daher das Schlüsselelement, um Angriffe von vornherein zu unterbinden.

Mit Sorge beobachtet Stelzner, dass die Diskussion über die Medien immer weiter zugespitzt werde. „Wir kommen nicht weiter, wenn man sagt, Wölfe sind völlig unproblematisch. Aber wir kommen auch nicht weiter, wenn man sagt, jeder Wolf sollte abgeschossen werden. Wir müssen wieder lernen, mit dem Wolf zu leben.“