Stuttgart (dpa) - Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young ist bislang ohne Einbrüche durch die Finanzkrise gekommen. „Angesichts der Gesamtentwicklung in unserer Branche sind wir mit der Entwicklung des hinter uns liegenden Geschäftsjahres nicht unzufrieden“, sagte der Vorsitzende der Geschäftsführung, Herbert Müller, am Donnerstag in Stuttgart. Der Umsatz ging im Ende Juni abgelaufenen Jahr 2008/09 leicht um ein Prozent auf 1,12 Milliarden Euro zurück. Die Zahl der Mitarbeiter wurde um rund vier Prozent auf 7154 ausgebaut. Für das laufende Jahr rechnet der Manager mit keiner durchgreifenden Verbesserung.