Nach frühlingshaften Temperaturen am vergangenen Wochenende ist in den kommenden Tagen eine leichte Abkühlung in Sicht. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag in Stuttgart sagte, ist es am Dienstag zunehmend bewölkt. In Baden-Württemberg werden, beginnend im Schwarzwald und im Kraichgau, vereinzelt Schauer und örtliche Gewitter erwartet. Laut DWD-Prognose liegen die Temperaturen dann bei 13 Grad im Schwarzwald und bei bis zu 19 Grad im Main-Tauber-Kreis. Im weiteren Verlauf der Woche seien Temperaturen zwischen 15 und 20 Grad zu erwarten. Am Montag sollte es trocken und sonnig bei Temperaturen bis zu 24 Grad im Nord-Osten Baden-Württembergs sein.

Prognose für Baden-Württemberg