Leichenfund in Künzelsau: Tatverdächtiger festgenommen

Eine Woche nach der Entdeckung einer Frauenleiche in einem Mehrfamilienhaus in Künzelsau (Hohenlohekreis) ist ein Tatverdächtiger vorläufig festgenommen worden. Der 24-jährige Mann aus der Nachbarschaft räumte die Tat nach seiner Festnahme am Dienstag ein, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Bei der Leiche handelt es sich vermutlich um eine 66 Jahre alte Frau. Nach Angaben der Polizei ergab die Obduktion, dass die Frau gewaltsam zu Tode gekommen war.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an. Eine Sonderkommission namens „Grube“ mit 40 Beamten ermittelte in dem Fall. Am Mittwochmittag sollte der Tatverdächtige dem Haftrichter vorgeführt werden. Zuerst hatte die „Heilbronner Stimme“ über den Tatverdächtigen berichtet.

