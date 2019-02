Ein am Neckarufer tot aufgefundener Mann ist wohl keinem Verbrechen zum Opfer gefallen. Der 28 Jahre alte Mann habe sich bisherigen Erkenntnissen zufolge umgebracht, berichtete die Polizei am Dienstag. Nach dem vorläufigen Ergebnis der Obduktion habe er sich am Arm so schwer verletzt, dass er verblutete. Neben der Leiche sei auch ein Messer gefunden worden. Ein Schiffsführer hatte den Toten am Montag entdeckt.

Pressemitteilung