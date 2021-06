Leiche nach Wohnhausbrand noch nicht identifiziert

Nach dem Brand eines Wohnhauses in Gerabronn (Kreis Schwäbisch Hall) steht die Identität eines dort entdeckten Leichnams noch nicht fest. Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Ellwangen am Mittwoch sagte, soll eine rechtsmedizinische Untersuchung in den kommenden Tagen Klarheit bringen. Nach dem Feuer in der Nacht zum Dienstag war der stark verbrannte Leichnam von Einsatzkräften in dem Gebäude entdeckt worden. Die Polizei hatte im Anschluss vergeblich nach einem Bewohner gesucht, dessen Aufenthaltsort unbekannt war, wie es weiterhin hieß.

Die Bergung des Leichnams hatte sich schwierig gestaltet, weil das Haus einsturzgefährdet war. Den Angaben zufolge hatten es die Ermittler zunächst nicht betreten können. Die Trümmer seien mit einem Bagger stückweise abgetragen worden. Die Brandursache war zunächst unklar, wie es am Mittwoch hieß. „Wir gehen aktuell aber nicht vom Fehlverhalten einer dritten Person aus“, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Die Ermittlungen seien noch nicht abgeschlossen.

© dpa-infocom, dpa:210602-99-832334/2

