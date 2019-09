Bei einem Wohnhausbrand in Aulendorf (Kreis Ravensburg) ist ein Mensch ums Leben gekommen. Das Opfer sei noch nicht identifiziert worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Wohnung, in der die Leiche am Freitagmorgen entdeckt wurde, gehört einer 66 Jahre alten Frau. Das Feuer brach den Angaben zufolge in der Nacht zum Freitag aus. Zeugen beobachteten auch mehrere Explosionen. Das Gebäude wurde durch die Flammen schwer beschädigt und gilt als einsturzgefährdet. Ersten Schätzungen zufolge ist ein Schaden von etwa 200 000 Euro entstanden. Die Brandursache war zunächst unklar.

Mitteilung der Polizei