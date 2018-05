Bei der Leiche in einer abgebrannten Gaststätte in Buchen (Neckar-Odenwald-Kreis) handelt es sich der Polizei zufolge um einen seit Februar 2013 vermissten Mann aus dem Stadtteil Götzingen. Das habe eine rechtsmedizinische Untersuchung ergeben, teilte die Polizei in Heilbronn am Freitag mit. „Die Kriminalpolizei arbeitet weiter mit Hochdruck daran, die Hintergründe der Tat zu ermitteln“, sagte ein Sprecher. Die Polizei hatte einen 54-jährigen Mann festgenommen, der gestanden hat, den Vermissten getötet und den Leichnam anschließend versteckt zu haben. Seit der Vermisstenmeldung im Februar 2013 fehlte von dem damals 56-jährigen Opfer jede Spur.

