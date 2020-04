Eine Leiche ist im Fluss Metter in Sachsenheim (Kreis Ludwigsburg) gefunden worden. Der Leichnam sei noch nicht identifiziert, sagte ein Polizeisprecher am Montagmorgen. Zudem sei nicht geklärt, wodurch der Mensch zu Tode kam. Die Leiche wurde am Sonntag gefunden. Die Ermittlungen dauern an.