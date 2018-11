In einem abgebrannten Wohnwagen auf einem Campingplatz in Bad Urach (Kreis Reutlingen) ist eine Leiche gefunden worden. Der Brand war in der Nacht zu Dienstag ausgebrochen und von benachbarten Campern gemeldet worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Da die Leiche komplett verbrannt war, konnte sie zunächst nicht identifiziert werden. Es gäbe jedoch Hinweise darauf, dass es sich um den Besitzer des Wohnwagens handelt. Die Brandursache sei derzeit noch unklar.