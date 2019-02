Bei Löscharbeiten an einer brennenden Gartenhütte in Weinstadt-Beutelsbach ist eine Leiche gefunden worden. Identität und Todesursache seien bislang unklar, teilte das Polizeipräsidium Aalen mit. Das Feuer in der Gartenhütte war am Sonntagmorgen ausgebrochen. Das Häuschen brannte komplett ab, die Einsatzkräfte fanden dann im Brandschutt die Leiche. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.