Leiche am Ufer der Rems gefunden: Tatverdächtiger in U-Haft

Nach dem Fund einer Leiche am Ufer der Rems in Weinstadt (Rems-Murr-Kreis) ist ein Tatverdächtiger in Untersuchungshaft gekommen. Gegen den 30 Jahre alten Mann sei Haftbefehl wegen Totschlags erlassen worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Er stehe im Verdacht, seine Ex-Freundin getötet zu haben. Bei einer Vernehmung habe der Mann umfangreiche Angaben gemacht, die diesen Verdacht bestätigt hätten.

Bei der Leiche der Frau handelt es sich nach Polizeiangaben um die sterblichen Überreste einer seit Montag vermissten 40-Jährigen. Die Frau habe sich schon vergangene Woche Donnerstag mit ihrem früheren Partner in Weinstadt getroffen. Dabei sei mutmaßlich ein Streit zwischen den beiden eskaliert, und der Mann habe die Frau getötet.

Ermittlungen der Polizei zu dem Vermisstenfall hatten Hinweise auf ein Gewaltverbrechen ergeben. Die Beamten suchten daraufhin mit einem Fahndungsfoto nach dem 30-Jährigen, der sich am Mittwoch schließlich stellte. Zum Fundort im Ortsteil Endersbach waren die Beamten nach eigenen Angaben unabhängig von ihm gekommen.