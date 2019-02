Ein Schiffsführer hat am Neckarufer in Mannheim am Montag eine männliche Leiche entdeckt. Wie die Polizei mitteilte, waren Identität und Alter des Mannes nicht bekannt. Auch die Todesumstände waren zunächst unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt. Beamte für Kriminaltechnik suchten das Neckarufer nach Spuren und sonstigen Hinweisen ab.

Mitteilung