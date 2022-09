Lehrermangel im Südwesten besonders schlimm

Vor einem Jahr war der Pandemieschutz das zentrale Thema zum Schulstart in Baden-Württemberg. Dieses Jahr dominiert wieder der massive Personalmangel. „Die größte Herausforderung ist die Unterrichtsversorgung und die Lehrkräfteversorgung“, so Kultusministerin Theresa Schopper am Donnerstag in Stuttgart. Ein Überblick:

Wie viele Lehrkräfte fehlen?

6065 und damit sehr viele Stellen mussten neu besetzt werden, erklärt Schopper. Über alle Schularten hinweg blieben 890 Stellen offen – ein Negativrekord. Da noch bis Ende September Lehrkräfte eingestellt werden, hofft Schopper auf eine Halbierung dieser Zahl, wie dies vor einem Jahr gelungen sei.

Wer ist besonders betroffen?

Manche Regionen bleiben für Junglehrer unattraktiv – vor allem ländliche Regionen etwa um Rottweil und Tuttlingen, aber auch der Großraum Stuttgart. Im Raum Waldshut hätten sich auf 52 Stellen lediglich 17 Lehrkräfte beworben. In den beliebten Städten Heidelberg und Freiburg kamen indes auf acht freie Stellen 20 Mal so viele Bewerbungen. Davon profitierten auch Schulen in direkter Nähe, etwa im Rhein-Neckar-Kreis, weil die Junglehrer das Pendeln von ihrem Wunschstandort aus in Kauf nähmen. Für die Region Biberach spricht Schopper von einem ausgeglichenen Verhältnis zwischen Stellen und Bewerbern.

Der Mangel prägt sich auch je nach Schulart unterschiedlich aus. Weiter am stärksten betroffen bleiben die Grundschulen, an denen landesweit noch 365 Stellen unbesetzt sind. Allmählich werde sich die Lage aber entspannen, so Schopper, weil die Zahl der Studienplätze für dieses Lehramt zwischen 2014 und 2018 von 1000 auf 1627 erhöht worden sei. „Die Rendite kommt Stück für Stück.“ Die größte Sorge äußerte die Ministerin indes mit Blick auf die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ), die früheren Förderschulen. An diesen sei wegen des Mangels an Sonderpädagogen nicht ausgeschlossen, dass die Schüler weniger Unterricht erhielten. Gegenmaßnahmen, etwa die Weiterbildung von Lehrern anderer Schularten, seien inzwischen ausgeschöpft.

Auffällig bleibt auch der Mangel an Schulleitern. An Grundschulen und Gemeinschaftsschulen sind rund sechs Prozent aller Rektorenposten nicht besetzt, an den SBBZ ist es sogar fast jeder zehnte Chefsessel. Insgesamt fehlen an 250 von rund 4500 Schulen im Land Rektoren, die dann von Lehrkräften kommissarisch geleitet werden.

Woran liegt das?

Die Gründe sind unterschiedlich. Zum einen mussten im vergangenen Jahrzehnt laut Schopper 50 000 Lehrkräfte neu eingestellt werden. Bei rund 118 000 Stellen insgesamt sei so fast der halbe Personalkörper ausgetauscht worden. Die Schülerzahlen steigen – nicht zuletzt durch Zuzug. Schopper rechnet nach den Ferien mit mehr als 30 000 Kinder allein aus der Ukraine. Für Kinder von Geflüchteten blieben 1165 Lehrerstellen erhalten, die eigentlich gestrichen werden sollten. Da der Frauenanteil im Schuldienst mit 70 Prozent sehr hoch sei, verschärfe deren Familienplanung den Mangel. Zwar dürften schwangere Lehrerinnen wieder unterrichten, was im vergangenen Schuljahr zum Schutz vor Corona noch ausgeschlossen war. Ausgenommen hiervon sind aber Lehrerinnen für die Klassen 1 und 2 sowie diejenigen, die am SBBZ arbeiten.

Was tut das Land dagegen?

Das Kultusministerium reagiert erneut mit einem Bündel an Maßnahmen. In Mangelregionen etwa können Schulen bereits im November Lehrerstellen ausschreiben. Lehrkräfte an den Gymnasien, die bei der Lehrerversorgung vergleichsweise gut dastehen, müssen zum Teil an anderen Schularten aushelfen. Schopper wirbt zudem für pragmatische Lösungen. Wenn eine Schule wie in Bad Säckingen keinen Musiklehrer findet, soll sie einen Lehrer der örtlichen Musikschule engagieren. Die beruflichen Schulen loben, dass das Land den Direkteinstieg für Fachkräfte ermöglicht hat. Was diese zusätzlich brauchen, etwa Pädagogik, bekommen sie dann neben ihrem Job vermittelt. Diese Möglichkeit gibt es ab Oktober auch für angehende Sonderpädagogen – was der Verband Bildung und Erziehung kritisch sieht. „Bei allem Verständnis für Notmaßnahmen weisen wir dringend darauf hin, dass in diesem hochsensiblen Bereich nur voll ausgebildete Lehrkräfte zum Einsatz kommen dürfen“, erklärt Landeschef Gerhard Brand.

Schoppers Aufruf, die Teilzeit zu erhöhen, folgten 3000 Lehrkräfte und sicherten so 317 Stellen. Pensionäre besetzen 158 Stellen. Die größte Gruppe bilden indes Menschen ohne abgeschlossenes Lehramtsstudium. Sie federn 1382 offene Stellen ab, um etwa Vorbereitungsklassen für geflüchtete Kinder zu unterrichten.

Reicht das?

Nein, sagen Bildungsverbände und die Opposition. Sie kritisieren vor allem, dass Grün-Schwarz in den kommenden beiden Jahren in der Bildung lediglich 700 Stellen schaffen will, davon 500 für Lehrkräfte. „Wenn Ministerin Schopper 4500 Stellen anmeldet und dann nur 700 bekommt, ist das ein ganz schlechter Witz auf Kosten unserer Kinder“, sagt SPD-Bildungsexperte Stefan Fulst-Blei. Auch AfD-Fraktionschef Bernd Gögel spricht von einem Witz. Michael Mittelstädt, oberster Elternvetreter im Land, spricht von Konzeptlosigkeit. „Wenn ein verhältnismäßig reiches Land wie Baden-Württemberg gerade mal zehn Prozent der nötigen Stellen schafft, kann man sich nur schämen“, sagt er. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft pocht darauf, die Schuldenbremse auszusetzen und zu investieren – in den Ausbau der Vertretungsreserve, die bereits zum Schulstart wegen Krankheitsausfällen und Elternzeiten praktisch aufgebracht ist, in Qualifizierungsprogramme für Quereinsteiger und in weitere Studienplätze. Letzteres fordert auch der VBE und mahnt eine bessere Begleitung von Lehramtsstudenten an, um die hohen Abbrecherzahlen zu senken. Höchste Zeit sei es aus Sicht der Verbände zudem, Grundschullehrkräfte genau so zu entlohnen wie die anderen.

Welche Corona-Regeln gibt es?

Fast keine mehr. „Wir starten ins Schuljahr ohne Maske, ohne Tests“, sagte Schopper. Verpflichtende Tests für Lehrkräfte und Kinder gebe es lediglich am SBBZ, alle anderen bekommen zum Schulstart vier Schnelltests mit nach Hause. Das Programm „Lernen mit Rückenwind“ zum Aufholen von Corona-Defiziten laufe weiter. Ralf Scholl, Vorsitzender des Philologenverbands, warnt, dass die Corona-Lernlücken längst nicht geschlossen seien. FDP-Bildungsexperte Timm Kern kritisiert, dass es keine Klarheit dazu gebe, ob Schulschließungen angesichts prekärer Energieversorgung und Corona drohten. Schopper betont indes: „Für mich steht fest, dass wir Schulschließungen (...) um jeden Preis verhindern.“