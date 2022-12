Lehrermangel an Grundschulen im Südwesten: Es ist kritisch

Der Stress der vergangenen Wochen ist Alexandra Schäffler-Enßle anzumerken. Die Rektorin der Grundschule Erolzheim im Landkreis Biberach lacht selbst immer wieder ungläubig bei der Aufzählung all dessen, was die Situation an ihrer Schule verschlimmert hat. Die Liste ist lang – und Erolzheim kein Einzelfall im Südwesten.

Ein fest eingeplanter und vom Schulamt bestätigter Konrektor sprang kurz vor Schuljahresbeginn ab, dann meldete sich eine Kollegin mit voller Stelle länger krank. Den schon auf Kante genähten Stundenplan musste die Schulleiterin immer wieder neu anpassen, die dritte Sportstunde – aufgrund einer Schwimmhallenrenovierung ohnehin nicht mehr möglich – streichen und vom Schulamt Aushilfe erbeten.

Die vierten Klassen musste Schäffler-Enßle in einigen Fächern zusammenlegen. „Das ist natürlich alles sehr schwierig abzustimmen“, sagt die Rektorin.

Herkulesaufgabe trotz Springer

Die Kinder – wie an anderen Schularten in Ausnahmefällen durchaus üblich – nach Hause zu schicken, ist keine Option. „Jedes Kind hat das verbriefte Recht, von der zweiten bis zur fünften Stunden unterrichtet zu werden“, erläutert Heidrun Drews, Biberacher Kreisvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW).

Dazu garantiert das Land über die „Verlässliche Grundschule“ ein Betreuungsangebot von bis zu sechs Schulstunden am Vormittag.

Heidi Drews (links) und Alexandra Schäffler-Enßle blicken besorgt auf die Zukunft der Grundschulen im Land. (Foto: Fotos: dpa (oben)/Stefan Fuchs)

Eine Herkulesaufgabe für die Erolzheimer. Obwohl aus Nachbarorten Lehrkräfte zeitweise einspringen, fehlen wöchentlich neun Stunden. „Wir mussten sehr flexibel sein“, sagt Schäffler-Enßle, die selbst auch als Klassenlehrerin fungiert. Im Grundschulalltag bedeute das, zum Beispiel zusätzlich zur Klasse 4 noch schnell die Klasse 1 zu übernehmen.

Dazu kämen Probleme durch Corona-Folgen oder Sprachschwierigkeiten bei Kindern. Wie das alles funktioniert? „Es ist die Quadratur des Kreises“, sagt die Rektorin. Und: „Wenn jetzt noch jemand ausfällt, wird es extrem schwierig.“

Lehrermangel steigt

Schnelle Abhilfe ist nicht in Sicht, denn Erolzheim ist keine Ausnahme. Von insgesamt nach den Sommerferien zu besetzenden 1590 Stellen für Lehrkräfte an den Grundschulen im Land sind nach Auskunft des Kultusministeriums Stand Mitte Oktober 225 nicht besetzt.

Nach einer Analyse im Auftrag der GEW fehlen bis 2035 insgesamt fast 17.000 Lehrerinnen und Lehrer in Baden-Württemberg. Die Grundschulen sind am heftigsten betroffen.

Für Eltern und Lehrer sind das beunruhigende Nachrichten. Aktuelle Studien wie der Bildungsmonitor sehen Baden-Württemberg nur noch im Mittelmaß der Bundesländer. Eine Untersuchung des Instituts zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) zeigte jüngst: Fast jedes fünfte Grundschulkind im Südwesten schafft die Mindeststandards in Deutsch und Mathematik nicht.

Dazu, was das Defizit an Lehrkräften konkret an ausgefallenen Stunden und Zusatzangeboten bedeutet, „liegen uns keine Daten vor“, heißt es aus dem Ministerium. Die Erhebung von Ausfällen sei während der Corona-Zeit eingestellt worden, um die Schulen nicht mit weiteren Aufgaben zu belasten. Es sei grundsätzlich angedacht, sie wieder aufzunehmen. Doch vorher will das Land die Modalitäten überarbeiten.

Belastung fürs Kollegium

Landesweite Zahlen zum Unterrichtsausfall seien vor Ort ohnehin nicht maßgeblich, heißt es weiter vom Ministerium. Entscheidend sei vielmehr „das eingespielte und funktionierende Procedere zwischen Schulaufsicht und Schule im direkten Kontakt“. Die Schulen setzten Bedarfsmeldungen ab und die zuständige Schulaufsicht helfe aus und gebe Unterstützung.

Wenn die – wie in Erolzheim – nicht ausreicht, müssen Überstunden geleistet werden. Was, glaubt man Rektorin Schäffler-Enßle, in der angespannten Lage an die Substanz gehen kann. „Ich muss auch den Kolleginnen gegenüber Fürsorge tragen“, erläutert sie.

Es läuft auf eine Abwägung hinaus: „Was kann ich zumuten und was müssen wir gewährleisten, um das Schiff noch zu steuern?“ Wird die Belastung zu groß, befürchtet sie weitere Ausfälle. Ein Teufelskreis.

„Man kann sich ja nicht aufteilen“, sagt Gewerkschafterin Drews. Angesichts der zugespitzten Lage ist sie voll des Lobes für Lehrerinnen und Lehrer: „An den Schulen wird Unglaubliches geleistet, alle tun ihr Bestes und selbst im Krankheitsfall überlegt der eine oder andere durchaus, wie lange er tatsächlich fehlen kann“, sagt sie.

Andere würden eigentlich zustehende Stundenermäßigungen – etwa aufgrund von Behinderungen – nicht mehr wahrnehmen. Doch irgendwann sei alles zu viel. „Viele sagen uns: ,Ich will, aber ich kann nicht mehr’“.

Dass dem Kollegium das Wasser bis zum Hals steht, „das bekommen auch die Eltern mit“, sagt Rektorin Schäffler-Enßle. Bislang seien die meisten sehr verständnisvoll. „Die Eltern sehen, dass alle Register gezogen werden“, sagt Drews.

Eltern fürchten Zusammenlegungen

Dass es landesweit trotz allen Verständnisses rumort, bestätigt Michael Mittelstaedt, Vorsitzender des Landeselternbeirats. „Die Lage ist alles andere als rosig“, sagt er. Besonders gegen Klassenzusammenlegungen „laufen die Eltern Sturm“. Die Befürchtung: dass die Betreuung für das eigene Kind zu kurz kommt, gerade in der Grundschule.

„30 Schüler in einer Klasse, das ist doch unmöglich. Da hat einer Nasenbluten und schon ist der ganze Unterricht dahin“, sagt Mittelstaedt. Auch dass Ausfälle häufig unerwartet und spontan kämen, gehe vielen Eltern an die Substanz. Zuhause Aufgaben der Schule zu übernehmen, könne nicht sinnvoll sein, sagt er.

Das scheitere teils schon am nötigen Fachwissen, vor allem aber angesichts von Vollzeitbeschäftigung für beide Eltern an der Zeit. Er ist sich sicher: Abhilfe gibt es nur durch deutlich mehr Personal. „Das Land muss dringen eine große Einstellungsinitiative starten.“ Am besten so viel, dass die Klassen kleiner werden können. „Entweder das – oder wir brauchen zwei Lehrkräfte pro Klasse“, fordert Mittelstaedt.

Mehr Lehrer pro Kind – ein Wunsch, den Schäffler-Enßle und Drews teilen. Doch woher sollen die neuen Pädagogen kommen? Der Rektorin ist bewusst, dass der Job kein ganz gewöhnlicher ist: „Es ist ein ideeller Beruf, zu dem man sich vielleicht tatsächlich berufen fühlen muss“, sagt sie.

Lehrerin zu sein sei anstrengend und koste viel Zeit und Nerven. Aber es gebe auch Vorteile: Planungssicherheit und die Möglichkeit zum flexiblen Zeitmanagement. Auch Heidrun Drews macht Werbung: „Man kann im Schulbereich seine eigenen Stärken, Hobbys und Projekte gut einbringen und hat einen großen Gestaltungsspielraum. Die allermeisten machen den Job gerne und nur sehr wenige wechseln tatsächlich den Beruf“, sagt sie.

Bezahlung niedriger als an anderen Schularten

Doch bis zum Einsatz an einer Schule ist es ein langer Weg. „Wir beobachten, dass viele ihr Grundschullehramtsstudium abbrechen“, sagt Drews. Auch bei den Referendaren gebe es immer wieder welche, die abspringen. Die Gründe dafür, dass viele erst gar nicht das Studium zum Grundschulehramt antreten, sieht sie unter anderem bei den geringeren Verdienstmöglichkeiten im Vergleich zu Gymnasium und Realschule

„Die Bezahlung ist niedriger, weil für das Studium weniger Semester gebraucht werden“, sagt sie. Dabei seien die Ansprüche durchaus hoch. „Wir bräuchten die Option auf noch ein oder zwei Zusatzsemester, zum Beispiel mit Schwerpunkt Förderdiagnostik oder die Möglichkeit zur Weiterqualifikation mit dann entsprechend höherer Besoldung“, fordert sie.

Aktuell werden verbeamtete Grundschullehrerinnen und -lehrer nach A12 bezahlt. Zum Einstieg entspricht das etwa 3500 bis 3900 Euro brutto pro Monat. In Bayern stellte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) im September eine schrittweise Anpassung aller Gehälter für Lehrer auf A13 in Aussicht.

In Baden-Württemberg soll die Erhöhung der Einstufung erst 2025 erfolgen. „Eine Besoldung nach A13 und höher ist für Grundschullehrkräfte durch die erfolgreiche Bewerbung auf eine schulische Funktionsstelle möglich“, heißt es dazu aus dem Ministerium. Bedeutet: Nur über eine Stelle in der Schulleitung gibt es mehr Geld.

Herausforderungen durch Corona und Ukraine-Krieg

Die Ursachen für den Lehrermangel sieht man in Stuttgart ohnehin an anderer Stelle. „Ein Grund ist vor allem der gestiegene Bedarf, der unter anderem auf die nach wie vor bestehenden Einschränkungen für schwangere Lehrerinnen zurückzuführen ist“, erklärt eine Sprecherin von Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne).

Damit ist gemeint, dass seit Corona schwangere Lehrerinnen keinen – oder nur eingeschränkt – Präsenzunterricht halten dürfen. „Hinzu kommen die geflüchteten Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine und anderen Ländern, die einen Mehrbedarf an Lehrkräften auslösen“, schreibt die Sprecherin.

„Um dem Lehrkräftemangel entgegenzuwirken, wurde ein ganzes Bündel an Maßnahmen auf den Weg gebracht und seit 2017 ständig erweitert“, heißt es weiter. Für die Lehrämter Grundschule, Sonderpädagogik und Sekundarstufe I habe man die Anzahl an Studienplätzen erhöht – und werde das weiter tun.

Die Plätze für die Grundschule seien seit 2015 fast verdoppelt worden. Zudem könnten pensionierte Lehrkräfte befristete Verträge annehmen. Auch Teilzeiterhöhungen seien flexibel möglich. Schnelle Abhilfe sollen Menschen schaffen, die per „Seiten- oder Direkteinstieg“ in den Lehrberuf gebracht werden – das gilt allerdings bislang nicht für Grundschulen.

Seiteneinstieg bedeutet, dass nach Abschluss eines anderen Studiums ein 18-monatiges Referendariat beispielsweise an einer Berufsschule abgeschlossen werden kann. Direkteinsteiger können sich direkt an einer Schule bewerben. „Wichtig sind dabei ein abgeschlossenes Studium beziehungsweise eine abgeschlossene Berufsausbildung und entsprechende berufliche Vorerfahrungen“, heißt es aus dem Ministerium.

Ab 2023 soll das auch für Grundschulen möglich sein. Daneben gibt es die Ausbildung zur Fachlehrkraft oder zur technischen Lehrkraft. Voraussetzung ist eine abgeschlossene Ausbildung oder eine Qualifikation als Techniker oder Meister.

Hoffnung auf sozialindexbasierte Ressourcensteigerung

Für Grundschulen hat das Landeskabinett im November die sogenannte sozialindexbasierte Ressourcensteigerung beschlossen. Der Index soll sich daran orientieren, wie groß etwa die Kaufkraft oder der Anteil an Sozialhilfeempfängern im Bereich einer Schule ist. Wo besonders hoher Bedarf herrscht, sollen die Schulen ein Budget erhalten, mit dem sie Sozialpädagogen, Logopädinnen oder Ergotherapeuten an Bord holen können, die in multiprofessionellen Teams Unterstützung leisten sollen.

So zumindest die Vorstellung der grün-schwarzen Koalition. In den Schulamtsbezirken Biberach, Lörrach und Tübingen werden Teile des Modells bereits getestet, bis 2027 soll es flächendeckend erprobt werden. In absehbarer Zukunft sollen außerdem pädagogische Assistenten und Absolventen eines Freiwilligen Pädagogischen Jahres (FPJ) – analog zum bekannten Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) die Lehrkräfte im Unterricht und bei Projekten unterstützen.

Solche Angebote für Quereinsteiger hält Heidi Drews für „gut gemeint“. Sie glaubt aber, dass viele Kandidaten „sich und die Aufgaben falsch einschätzen“. Arbeit an einer Grundschule, das sei etwas anderes als ehrenamtliche Vereinsarbeit. Sie hält es außerdem für fraglich, ob genug Personal gefunden werden kann.

„Wo sollen die Menschen in der Fläche herkommen?“, fragt sie. Das Kultusministerium sei zwar bemüht, doch „die schnitzen sich die Menschen ja auch nicht“. Michael Mittelstaedt findet noch deutlichere Worte zu Einstiegsmöglichkeiten von außen: „Wie arm sind wir als Industrieland, wenn wir so etwas anfangen?“