Lehrergewerkschaft GEW fordert von Stoch Reformfahrplan

Der designierte Kultusminister Stoch muss aus den Fehlern seiner Vorgängerin lernen. Die dringende Empfehlung kommt von der GEW. Vor allem müsse der SPD-Mann zerbrochenes Porzellan kitten.

Der künftige Kultusminister Andreas Stoch (SPD) muss nach Überzeugung der Lehrergewerkschaft GEW in den nächsten Wochen einen Reform-Fahrplan vorlegen. Stoch müsse entscheiden, welche Bildungsreformen er bis 2016 wie zu finanzieren gedenkt, forderte GEW-Landeschefin Doro Moritz am Dienstag in Stuttgart. „Die Lehrer in Baden-Württemberg brauchen Verlässlichkeit“, sagte sie der Nachrichtenagentur dpa.

Stoch wollte sich vor Amtsübernahme noch nicht äußern. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) mahnte, dem Juristen, der kein ausgewiesener Bildungspolitiker ist, müsse eine Einarbeitsphase zugestanden werden. Zügig müsse jedoch die regionale Schulentwicklungsplanung vorangetrieben werden.

Auf pädagogische Qualität achten

Moritz erläuterte, Stoch könne auch zu dem Schluss kommen, Projekte langsamer und in Stufen anzugehen. „Das Gießkannenprinzip lehnen wir ab.“ Zum Beispiel sei es nicht unbedingt erforderlich, jetzt möglichst viele Gemeinschaftsschulen zu genehmigen. Vielmehr müsse auf deren pädagogische Qualität und auf die Schulentwicklung vor Ort geachtet werden, verlangte Moritz.

Die bisherige Ministerin Gabriele Warminski-Leitheußer (SPD) habe Ankündigungen kaum konkrete Umsetzungspläne folgen lassen, monierte sie. Außerdem habe sie nicht vehement genug für ihr Ressort gekämpft und in der Konkurrenz zu anderen Ministerien leichtfertig Ressourcen preisgegeben, sagte Moritz mit Blick auf den geplanten Abbau von 11 600 Lehrerstellen bis 2020. Kretschmann verteidigte dieses Vorhaben mit Hinweis darauf, dass die Schulen im Südwesten bis 2020 pro Jahr 25 000 Schüler verlieren.

Auf die Frage, ob er von den Einsparplänen abweichen werde, sagte der Regierungschef: „Daran denke ich keine Sekunde.“ Im Mittelpunkt müsse die intelligente Steuerung der „reichlich vorhandenen“ Ressourcen stehen. Das Motto „viel hilft viel“ mache die Kinder nicht zwangsläufig schlauer.

Aus Fehlern seiner Vorgängerin lernen

Moritz sagte: „Stoch hat jetzt die Chance, aus den Fehlern seiner Vorgängerin zu lernen.“ Dazu gehöre auch die viel stärkere Kommunikation der Spitze des Ministeriums mit den Fachleuten in den Abteilungen; diesen fehlt es nach Beobachtung der GEW nicht an Kooperationsbereitschaft.

Kretschmann bezeichnete Stoch als „kompetenten, klarsichtigen, sehr pragmatisch orientierten Abgeordneten. „Ich traue ihm zu, dieses Amt gut zu führen.“ Er müsse nun die von Warminksi-Leitheußer angestoßene Reformen gut umsetzen. Dies werde er mit Bedacht und Kommunikation mit allen Beteiligten tun.

Daran fehlte es der Ministerin aus Sicht der GEW. Schlampige und unprofessionelle Reformen seien Folge mangelnder Abstimmung und des Misstrauens gegen die Kultusbeamten gewesen, meinte Moritz. „Da ist viel Geschirr kaputt gegangen.“ Stochs Ankündigung, als „Teamplayer“ agieren zu wollen, lasse aber hoffen, dass sich die Ressortspitze nicht mehr „als Raumschiff“ im Ministerium verhalte.

Kretschmann hat nicht hineinregiert

Die Berufung der stellvertretenden DGB-Landesvorsitzenden Marion von Wartenberg (SPD) als künftige Kultusstaatssekretärin sehe sie positiv, sagte die GEW-Chefin. „Dabei geht es mir nicht darum, dass eine Gewerkschafterin an die Spitze des Ministeriums kommt, sondern eine Frau mit Erfahrung und Kompetenz in frühkindlicher, beruflicher und Weiterbildung.“ Die DGB-Gewerkschaft GEW hatte zu den Hauptkritikern Warminski-Leitheußers gehört.

Kretschmann bekräftigte, nicht in das Ressort der scheidenden Ministerin hineinregiert zu haben. Entsprechende Gerüchte seien falsch. Er habe vertrauensvoll mit ihr zusammengearbeitet. „Ich wüsste keinen Punkt, wo wir nicht im Konsens entschieden haben.“ Allerdings sehe er Bildungspolitik auch als eine seiner Schwerpunktaufgaben als Regierungschef. Nach Kretschmanns Worten ist der Wechsel im Kultusministerium eine Blessur für Grün-Rot, die schnell verheilt: „Die Narben werden so klein sein, dass man sie gar nicht sieht.“

Stoch Lebenslauf

Lebenslauf Wartenberg

Koalitionsvertrag/Bildung ab Seite 3

Kultusministerium zu Zielen seiner Politik

Aufgaben der Kultusverwaltung (lsw)