Fast alle Lehrer in Baden-Württemberg empfinden ihre Arbeit als sinnstiftend. Die Herausforderungen seien aber so sehr gestiegen, dass die eigentliche Arbeit mehr und mehr in den Hintergrund gerät. Diese Erkenntnisse hat die Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Doro Moritz, am Montag in Stuttgart vorgestellt. An einer Online-Umfrage zur Situation an den Schulen hatten sich 5700 der rund 117000 Lehrer im Land beteiligt.

Als besonders belastend empfinden die Befragten Zeitmangel. Mehr als 60 Prozent gaben an, dass ihre Arbeitszeit nie oder nur selten ausreiche. 90 Prozent erklärten, dass die Arbeit jenseits des Unterrichts zugenommen habe – etwa die Arbeit mit Eltern oder organisatorische Aufgaben. „Nahezu keine Lehrkraft ist von dieser Arbeitsverdichtung verschont“, sagte Moritz.

Die GEW hatte im Fragebogen verschiedene Möglichkeiten zur Entlastung aufgelistet. Mit zwei Drittel wünschten sich die meisten Teilnehmer kleinere Klassen. Als besondere Herausforderung nannten die Pädagogen die große Bandbreite des Niveaus ihrer Schüler. Jeder zweite gab an, dass Sprachprobleme der Schüler den Unterricht belasteten – unter Lehrern an Haupt- und Werkrealschulen sehen es zwei von drei so.

Die Lehrer sind mehrheitlich der Meinung, dass Inklusion nicht gut laufe. Nur 15 Prozent der Teilnehmer sehen zudem einen Mehrwert im Ganztagsunterricht. Nachholbedarf gebe es bei der Digitalisierung, so Moritz: Fast jeder zweite Lehrer gab an, noch nie mit digitalen Medien im Unterricht gearbeitet zu haben.

Die bisherige Aufstockung an Studienplätzen bezeichnete Moritz als „Placebos“, es brauche deutlich mehr. Zudem müsse die Lehrerreserve ausgebaut werden, um Ausfälle zu kompensieren. Und die Lehrer bräuchten mehr Fortbildungen zum Umgang mit Heterogenität.

Sie wisse um die Belastung der Lehrer, erklärte Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU). „Aus diesen Gründen lehne ich es auch entschieden ab, den Klassenteiler oder das Deputat zu erhöhen, um den Lehrermangel zu reduzieren.“ Auf viele Probleme, etwa auf Defizite in der Sprache, habe das Ministerium bereits reagiert. Auch die Vertretungsreserve wolle sie ausbauen – in Zeiten des Lehrermangels dauere das.

Nichtbesetzte Lehrerstellen an Grundschulen im Schuljahr 2018/19