Lehrer an Eltern: Bei schlechten Noten kein Drama machen

Kurz vor Beginn der Sommerferien haben Lehrer an Eltern im Südwesten appelliert, aus schlechten Zeugnissen kein Drama zu machen. „Für Eltern, die während des Schuljahres in Kontakt mit den Lehrern gestanden und sich laufend über Leistungen und Lernfortschritte ihres Kindes informiert haben, dürfte der Zeugnistag keine allzu großen Überraschungen bereithalten“, sagte ein Sprecher vom Verband Bildung und Erziehung (VBE) am Dienstag in Stuttgart. Wenn Eltern am Zeugnistag die Nerven verlören, komme das meist einem Bekenntnis gleich, dass sie sich zuvor zu wenig um die schulischen Belange ihres Kindes gekümmert hätten. Der Zeugnistag dürfe nicht zum „Gerichtstag“ werden.

Auch wenn sich manche Eltern zu Recht Sorgen machten, sollten sie daran denken, dass gerade die weniger erfolgreichen Schüler auf die Unterstützung durch die Familie angewiesen seien, betonte der VBE. „Ganz gleich wie das Zeugnis auch ausgefallen sein mag, in den Sommerferien ist für die Schüler jetzt zunächst „Chillen“ statt Pauken angesagt.“ Die Sommerferien beginnen in Baden-Württemberg an diesem Donnerstag - am Mittwoch werden Zeugnisse verteilt.