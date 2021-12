Ein leerstehendes, altes Gebäude in der Nähe des Kurparks in Bad Wildbad (Landkreis Calw) ist am Montag eingestürzt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei gibt es keine Verletzten oder gar Tote. Die Beamten waren am Abend noch im Einsatz.

