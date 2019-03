Ein leerer Schuhkarton in einer Bank hat am Freitagnachmittag in der Stuttgarter City für Aufregung gesorgt. Nach Angaben der Polizei wurde ein Teil der Flaniermeile Königstraße zwischen 17.00 und 19.00 Uhr wegen des zunächst als verdächtig erschienenen Gegenstandes abgesperrt. Nach zwei Stunden konnte die Polizei Entwarnung geben. Ob der Karton absichtlich zurückgelassen wurde, blieb erstmal klar.