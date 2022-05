Lederwarengeschäft steht in Flammen: Mehrere Verletzte

Bei einem Brand in einem Lederwarengeschäft in Mannheim sind am Samstagabend drei Menschen leicht verletzt worden. Sie atmeten giftigen Rauch ein, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr löschte die Flammen, bevor sich das Feuer auf die Wohnungen über dem Laden ausweiten konnte. Große Teile des Geschäftes wurden hingegen beschädigt. Es kann vorerst nicht mehr öffnen. Die Brandursache ist bislang unbekannt.

