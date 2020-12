Lebloses Ehepaar: Frau stirbt im Krankenhaus

Einen Tag nach ihrem Mann ist nun auch die 52 Jahre alte Frau gestorben, die gemeinsam mit dem 55-Jährigen leblos in einem Wald bei Ölbronn-Dürrn (Enzkreis) gefunden worden war. Nach Angaben der Polizei vom Montag starb sie am Sonntagabend im Krankenhaus.

Aus einem Tümpel aufgestiegene Gase waren vermutlich für die Vergiftung des Ehepaars verantwortlich. Offensichtlich habe ein Unglücksfall vorgelegen, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Pforzheim am Sonntag.

Spaziergänger entdeckten demnach am Samstag das leblose Paar in einem Waldstück bei Ölbronn-Dürrn. Der Mann sei wohl an den Folgen einer Kohlenmonoxid-Vergiftung gestorben, sagte der Polizeisprecher. Hinweise auf eine Straftat oder einen Suizid gebe es keine, es wurden auch keine sichtbaren Verletzungen gefunden.

Wie die Bild-Zeitung berichtet, lagen der Mann und die Frau leblos am Ufer des Tümpels, der kaum größer als ein Volleyball-Feld sei. Ein Förster hat demnach bestätigt, dass die Opfer eine Genehmigung hatten um im Bereich des Gewässers Feuerholz zu sammeln.

„Derzeit gehen wir davon aus, dass aus dem Tümpel Faulgas aufgestiegen ist und das Ehepaar dadurch eine schwere Kohlenmonoxid-Vergiftung erlitten hat“, sagte der Polizeisprecher weiter zu Bild.

Feuerwehrleute mit Atemschutzgeräten nahmen später Boden-, Wasser- und Luftproben. Nach Angaben des Berichts waren die Luftmessungen aber bislang negativ und werden teilweise noch ausgewertet. Der bekannte Forensik-Experte Mark Benecke sagte der Zeitung, dass eine aus dem Tümpel aufgestiegene Gasblase eine denkbare Ursache des unvorhersehbaren Unglücks sein könnte.

Bis Ergebnisse der Untersuchungen vorliegen, bleibt das Gebiet rund um den Tümpel laut Bild und weiterer Berichte in einem Radius von 300 Metern gesperrt.

Immer wieder kommt es zu tödlichen Unglücken durch die Vergiftung mit dem farb- und geruchslosen Gas Kohlenmonoxid, meist in geschlossenen Räumen. Unglücke im Freien sind dagegen sehr selten. 2017 starben in Unterfranken sechs Jugendliche in einer Gartenlaube, weil Abgase aus einem Stromgenerator in das Gebäude eindrangen.