Ein Anwohner hat in einem Kanal in Deißlingen (Landkreis Rottweil) einen leblosen Mann gefunden. Er informierte die Rettungskräfte und zog den Mann aus dem Wasser, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Trotz sofortiger Maßnahmen konnten die Einsatzkräfte den 74-Jährigen am Morgen nicht wiederbeleben. Die Polizei ging davon aus, dass es sich um einen Unfall handelte.

© dpa-infocom, dpa:211202-99-232647/3

