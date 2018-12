Lebkuchen und Zimtsterne getestet: Kaum bedenkliche Stoffe

Gute Nachrichten für Naschkatzen im Südwesten: In Lebkuchen, Zimtsternen und anderem Weihnachtsgebäck sind in einem Test kaum bedenkliche Stoffe gefunden worden. „Bei Weihnachtsgebäck sieht es nach wie vor gut aus“, erklärte Verbraucherminister Peter Hauk (CDU) am Mittwoch in Stuttgart. Nach Angaben des Ministeriums lagen nur in 2 von 51 untersuchten Lebkuchen, Spekulatius, Zimtsternen und anderem Weihnachtsgebäck die nachgewiesenen Acrylamidgehalte über 800 Mikrogramm pro Kilo. Das entspreche dem EU-Richtwert. Acrylamid gilt als krebserregend.

Das Chemische- und Veterinäruntersuchungsamt Stuttgart prüfte zudem Zimtsterne auf ihren Cumarin-Gehalt. Bei allen 18 Proben war demnach der gesetzliche Höchstwert von 50 Milligramm pro Kilo eingehalten. In knapp der Hälfte wurde gar kein Cumarin gefunden. Cumarin ist ein natürlicher Pflanzenstoff, der vor allem in Cassia-Zimt vorkommt und in hohen Mengen gesundheitsschädlich sein kann.