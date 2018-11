Von

Laut eines Brandbriefs will Baden-Württembergs Innenminister härter gegen Migranten vorgehen, die sich gegen eine Abschiebung wehren.

Das berichtet die Bild am Sonntag unter Berufung auf einen Brief von Thomas Strobl an Bundesinnenminister Horst Seehofer.

Schärfung der Rechtsordnung Demnach will Strobl in jüngster Zeit festgestellt haben, dass "unser bestehenden Ausländerrecht an seine Grenzen stößt". Er plädiere daher für "Schärfungen" der Rechtsordnung.