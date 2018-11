Lebensmittelfett macht Straße stundenlang unpassierbar

Eine rund 50 Meter lange Fettspur hat in Bad Säckingen am Hochrhein (Kreis Waldshut) eine Straße in der Innenstadt fünf Stunden lang unpassierbar gemacht. Ein Unbekannter hatte mit seinem Auto am Montag größere Mengen Lebensmittelfett verloren, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Es verteilte sich auf der ganzen Straße und machte diese so glatt, dass sie gesperrt werden musste. Die Feuerwehr musste eine Fachfirma zu Hilfe rufen, um das Fett zu beseitigen. Erst nach fünf Stunden war das Fett, das stellenweise sogar Pfützen bildete, beseitigt.

