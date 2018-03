Lebensmittel: Supermärkte und Tafeln im Kampf gegen Verschwendung

Immer mehr Bedürftige sind auf das Angebot der Tafeln im Südwesten angewiesen – doch gibt es jetzt ausgerechnet „Konkurrenz“ durch die ansonsten spendablen Supermärkte? Mit Kritik hat die stellvertretende Vorsitzende des Landesverbands der Tafeln in Baden-Württemberg, Angie Reinecke, auf die Initiative eines Rewe-Markts aus Bayern reagiert, dessen Idee im Kampf um Lebensmittelverschwendung Vorbildcharakter haben könnte.

Dort können Kunden seit etwa fünf Wochen aus dem „Food-Sharing-Regal“ kostenlos Lebensmittel mitnehmen, die kurz vor Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums (MHD) stehen. Zwar seien auch die Tafeln angetreten, Lebensmittel vor der Vernichtung zu retten, sagt Reinecke, dennoch halte sie eine kostenlose Abgabe an Jedermann „sozialgesellschaftlich für fraglich“. Denn im Unterschied zu Tafeln würden in diesem Fall Lebensmittel an Reich und Arm weitergegeben, mahnt Reinecke auf Anfrage von schwäbische.de an.

Bei Rewe selbst betont man den individuellen Charakter der Idee des bayerischen Marktbesitzers. Zum einen handele es sich bei dem Food-Sharing-Regal um eine Einzelaktion eines selbstständigen Partnerkaufmanns, erklärt Pressesprecher Thomas Bonrath. Zum anderen sortierten die Mitarbeiter in der betreffenden Filiale in Bad Brückenau die Produkte mit zeitnahem MHD gerade deshalb aus, „um sie entweder an die örtliche Tafel zu geben oder den Kunden kostenlos zur Verfügung zu stellen“, sagt Bonrath.

Welche Artikel in dem von den Kunden gut angenommenen Regal landen, hänge speziell damit zusammen, wie häufig die Mitarbeiter der Tafel entsprechend bald ablaufende Ware abholen würden und welche Kriterien die Tafel für die Lebensmittel anlege.

Keine konkreten Zahlen

Die Motivation für das Regal seien die Tränen in den Augen gewesen, „als wir gesehen haben was alles in die Tonne fliegt“, erklärte der Betreiber des Marktes Sebastian Hauke gegenüber Utopia. „Wir standen schon kurz vor der Entscheidung, weitere Mülltonnen anzuschaffen, dann allerdings ist immer mehr die Idee des Food-Sharing entstanden.“

Ein Verteilungskampf sei im Fall des Bad Brückenauer Rewe-Marktes bislang nicht festgestellt worden: die Aktion werde nicht ausgenutzt und die Leute seien oft ehrlicher als man meint, so die Verantwortlichen aus Unterfranken.

In Baden-Württemberg wird das Konzept sogenannter Foodsharing-Häuser bei der regionalen Lebensmittelkette Hieber seit vergangenem Sommer umgesetzt. In Schopfheim und Nollingen stehen vor den Märkten Boxen, in denen ausgemusterte, aber noch genießbare Ware gratis zum Mitnehmen zur Verfügung steht.

Derartige Boxen sucht man bei Lidl vergeblich. Stattdessen arbeitet der Discounter in enger Absprache mit den örtlichen Tafeln zusammen. Dabei gehe es Lidl vor allem darum, noch essbare Lebensmittel nicht wegzuwerfen, teilte die Pressestelle des Unternehmens aus Neckarsulm mit. Zudem helfe man bedürftigen Personen und unterstütze die Arbeit der Tafeln. Weitere Maßnahmen wie eine Verbesserung der Warenkalkulation und Preisreduzierungen bei Artikeln, die kurz vor dem MHD stehen, würden dazu beitragen, dass weniger Lebensmittel weggeworfen würden. Nahrungsmittel, die nicht mehr zu verkaufen sind und auch nicht mehr gespendet werden können, werden zur Herstellung von Bio-Methan in Biogasanlagen verwertet. Aktionen wie die des Rewe-Marktes in Bad Brückenau sind bei Lidl nicht bekannt.

Auch Edeka Südwest plane über das Engagement mit lokalen Tafeln hinaus aktuell keine weiteren Aktionen, heißt es auf Nachfrage. 2017 war das Unternehmen bereits vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft für einen internen Webshop mit dem Förderpreis „Zu gut für die Tonne“ ausgezeichnet worden.

Mindeststandards sollten eingehalten werden

Das Ministerium zeichnet regelmäßig Projekte zur Vermeidung von Lebensmittelverschwendung aus. Initiativen wie die aus Bad Brückenau, die dazu beitragen, weniger genussfähige Lebensmittel wegzuwerfen, würden begrüßt, teilt eine Sprecherin des Ministeriums mit.

Würden Mindeststandards zur Hygiene eingehalten und der Schutz der Verbraucher gewährleistet, seien entsprechende Aktivitäten positiv zu sehen. Initiativen wie die des Rewe-Marktes könnten einen sinnvollen Beitrag zur Senkung von Lebensmittelverschwendung leisten, heißt es dazu aus dem baden-württembergischen Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz.

Lebensmittelverschwendung vermeiden ist auch für kleinere Lebensmittelläden, Bäckereien oder gastronomische Betriebe möglich. Beispielsweise mit Hilfe der App „Too good to go“ können Verbraucher das ein oder andere Schnäppchen machen - und Lebensmittel vor dem Gang in die Mülltonne gerettet werden. Bislang ist die Bereitschaft in der Region jedoch noch gering. Nur wenige Betriebe beteiligen sich aktuell an dem Angebot. Rund um Ulm, Schelkingen, Laichingen oder Blaubeuren sind die Bäckereien von Kirsamer dabei und bieten zu reduzierten Preisen Backwaren-Pakete an, die ansonsten in den Müll wandern würden.

Trotz der Bemühungen verschiedener Supermarktketten ist Deutschland mit etwa 18 Millionen Tonnen weggeworfenen Nahrungsmitteln pro Jahr dabei, warnt der WWF. Davon wären über die Hälfte leicht vermeidbar – und für etwa die Hälfte der vermeidbaren Lebensmittelverluste ist der Endverbraucher verantwortlich.

An den Tafelläden kann das eher nicht liegen. Sehr gerne würden die Tafeln noch mehr Lebensmittel bei den Spendern abholen, sagt Angie Reinecke vom Landesverband. Viele Tafeln in Baden-Württemberg und ganz Deutschland seien immer häufiger überlaufen. Konkrete Zahlen, wie viele Lebensmittel von den Tafeln im Südwesten bei den Spendern abgeholt werden, gibt es nicht.

Der Fall der Essener Tafel, die vorerst nur noch deutsche Neukunden annehmen möchte, sorgte im ganzen Land für Wirbel.