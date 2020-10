Der Ostalbkreis hat am Freitag die Corona-Vorwarnstufe erreicht. Laut Daten des Landratsamts hat es in den vergangenen sieben Tagen 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gegeben. Nun gelten strengere Corona-Regeln des Landes, die Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Donnerstag vorgestellt hat.

Zudem hat der Landkreis eine Allgemeinverfügung erlassen, die ab Samstag, 17. Oktober, offiziell in Kraft tritt.

Die Neuinfektionen sind im Ostalbkreis am Freitag um 27 gestiegen.