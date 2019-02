Das niedrige Zinsniveau dürfte der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) im vergangenen Jahr erneut zu schaffen gemacht haben. Die LBBW legt bei ihrer Bilanzpressekonferenz heute ihre vorläufigen Zahlen für 2018 vor. In den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres konnte die Bank nach Steuern einen Gewinn von rund 340 Millionen Euro ausweisen. Das Kerngeschäft mit Unternehmenskunden lief ebenso wie das Privatkundengeschäft gut. Lediglich das Kapitalmarktgeschäft hingegen fiel deutlich schlechter aus als im Vorjahreszeitraum. Positiv hatten sich zuletzt niedrigere Kosten unter anderem für Personal ausgewirkt.

Zudem fallen im Vergleich zum Vorjahr Restrukturierungskosten und die Garantieprovision für das sogenannte Sealink-Portfolio weg. Darin hatte die LBBW alle problematischen Wertpapiere der SachsenLB gebündelt, die sie mittlerweile aber losgeworden ist und daher auch den Risikoschirm des Landes nicht mehr braucht. Für den hatte sie eine Provision zahlen müssen. Die SachsenLB war wegen riskanter Geschäfte mit US-Hypothekenpapieren im Sommer 2007 in Schieflage geraten und später per Notverkauf an die LBBW gegangen. Ende 2017 konnte die LBBW das Kapitel abschließen.