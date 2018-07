Stuttgart (dpa) - Die größte deutsche Landesbank LBBW ist wieder in die roten Zahlen gerutscht und rechnet für das Gesamtjahr 2009 mit einem deutlichen Verlust. Nach den ersten neun Monaten steht unter dem Strich ein Minus von 620 Millionen Euro in den Büchern, wie das Geldhaus am Donnerstag in Stuttgart mitteilte. Im ersten Halbjahr hatte die Bank noch einen Gewinn von 236 Millionen Euro verbucht. Für das Schlussquartal rechnet die LBBW wegen der Restrukturierung und einer höheren Risikovorsorge aufgrund der Wirtschaftskrise mit weiteren Belastungen. „Die LBBW hat einen tiefgreifenden Umbau der Bank begonnen“, teilte LBBW-Chef Hans-Jörg Vetter mit.