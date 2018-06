LBBW-Gremien befassen sich im Februar mit Wulff-Kredit

Der Kredit der BW-Bank an Bundespräsident Christian Wulff wird Mitte Februar in den zuständigen Gremien des Mutterkonzerns LBBW behandelt. Am 13. Februar befasst sich der Prüfungsausschuss der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) mit dem Thema, wie ein Sprecher am Mittwoch der Nachrichtenagentur dpa in Stuttgart sagte. Am 23. Februar wird das Darlehen dann im Aufsichtsrat der größten deutschen Landesbank thematisiert. Der Bundespräsident erklärt unterdessen in einem Interview bei ARD und ZDF am Mittwochabend, er werde trotz der massiven Vorwürfe nicht zurücktreten.

Wulff war durch einen fragwürdigen Kredit für einen Hauskauf in die Kritik geraten. Zunächst hatte er einen Privatkredit zu einem Zinssatz von 4 Prozent bei der Unternehmergattin Edith Geerkens aufgenommen, auf Anregung von deren Mann Egon Geerkens war es dann zu Gesprächen mit der BW-Bank gekommen. Den kurzfristig refinanzierten Geldmarktkredit bei dem Institut hat Wulff nach eigenen Angaben und Informationen der Bank inzwischen in ein langfristiges Darlehen umgewandelt.

Nach „Spiegel“-Recherchen hatte die Bank Wulff einen Kredit gewährt, bei dem die Zinsen zunächst lediglich bei 0,9 bis 2,1 Prozent lagen. Damit wären die Zinsen um die Hälfte niedriger als bei der Immobilienfinanzierung anderer Kunden.

Die BW-Bank teilte der „Frankfurter Rundschau“ (Donnerstag) mit, Wulff sei als „gehobener Privatkunde“ eingestuft worden. Diese Entscheidung beruhe auf den wirtschaftlichen Verhältnissen sowie den persönlichen und wirtschaftlichen „Entwicklungsmöglichkeiten des Kunden“.

Das Geldinstitut betonte: „Für die Kreditvergabe an Politiker gelten die gleichen Anforderungen wie für andere Kunden.“ Geldmarktdarlehen mit äußerst günstigen Zinsen zwischen 0,9 und 2,1 Prozent wie für Wulff seien „gängige Bankprodukte, welche für gehobene Privatkunden unseres Hauses nicht ungewöhnlich sind“, erklärte die Bank laut dem Bericht.

Wulff betonte in dem Interview bei ARD und ZDF mit Blick auf das Darlehen der BW-Bank, es handele sich um normale und übliche Konditionen. Das gesamte Risiko der Zinsentwicklung liege bei ihm. Er habe keine Vorteile genossen, es handele sich um ein Angebot wie für andere auch.

Einen Interessenkonflikt wegen des politischen Amts von Wulff hat es nach Meinung der Bank nicht gegeben: „Aus Sicht des zuständigen Kundenberaters handelte es sich bei Herrn Wulff um einen attraktiven Neukunden“, teilte das Geldhaus mit.

Die BW-Bank hat keinen eigenen Prüfungsausschuss. Der Aufsichtsrat hat nur beratende Funktion. Die Bank hatte bereits angekündigt, dass die zuständigen Gremien zeitnah informiert werden. Am Dienstag hatte sich auch die grün-rote Landesregierung in die Diskussion eingeschaltet und Aufklärung gefordert. Eigentümer der LBBW sind das Land, die Stadt Stuttgart sowie die Sparkassen im Südwesten.

Wegen der umstrittenen Kreditkonditionen für den Bundespräsidenten hat sich die Zahl der Anzeigen gegen die BW-Bank inzwischen um zwei auf vier erhöht. „Bei den beiden neuen Anzeigen handelt es sich nicht um anonyme Anzeigen“, sagte die Sprecherin der Stuttgarter Staatsanwaltschaft, Claudia Krauth, den „Stuttgarter Nachrichten“ (Donnerstag). Die Behörde prüfe, ob sich die Angezeigten möglicherweise strafbar gemacht haben. Details nannte Krauth nicht.

Bei den beiden älteren Anzeigen gegen Verantwortliche der Bank geht es um den Verdacht der Untreue. Das Anzeigen vorliegen, bedeutet allerdings nicht, dass es auch zu Ermittlungen kommen muss. (lsw)