LBBW - ein Hoch auf Königin Katharina und ihre Spar-Casse

Mit einem Jubiläumstag in der BW-Bank-Filiale auf der Stuttgarter zentralen Königstraße eröffnet die Landesbank Baden-Württemberg am Samstag die Festivitäten zu ihrem runden Geburtstag. Dann ist es auf den Tag genau 200 Jahre her, dass die damalige württembergische Königin Katharina die „Württembergische Spar-Casse“ gründete, und zwar als „Sparkasse zum Besten der ärmeren Volksklassen“. Die Feierlichkeiten, Events und Aktionen anlässlich des 200. Geburtstag der Bank werden sich das ganze Jahr über fortsetzen.

Was war damals nur los in Württemberg? Das Land litt wie ein Gutteil Europas an einer gewaltigen Hungersnot, der Folge einer Naturkatastrophe auf der fernen Insel Sumbawa. Dort, zwischen Indischem Ozean und Pazifik, brach 1815 der Vulkan Tambora aus. Er schickte eine gigantische Aschewolke in den Himmel, die weltweit das Klima beeinflusste und in Europa dramatische Ernteausfälle verursachte. Davon war in den Jahren 1816 und 1817 auch das Königreich Württemberg betroffen - die Menschen hungerten.

Um die Not zu lindern, legte das junge Königspaar Wilhelm I. und Katharina mit der landwirtschaftlichen Unterrichts-, Versuchs- und Musteranstalt den Grundstein für die Universität Hohenheim. Es rief die Landwirtschaftsschau Cannstatter Volksfest ins Leben und - es gründete die Württembergische Spar-Casse.

Das Startkapital betrug 2000 Gulden, so heißt es in der Geschichtsschreibung der LBBW. Die Summe entsprach in der damaligen Zeit rund 30 Ackergäulen oder auch 200 Schweinen. Der Standort befand sich auf der Königstraße in Stuttgart. Die ersten Einlagen machte die Königin selbst, indem sie für arme Kinder mit Geldgeschenken Sparguthaben eröffnete. Die Bürger schienen am Sparen Gefallen zu finden: Nur 16 Jahre später verwaltet die Bank bereits Spareinlagen von mehr als einer Million Gulden und war damit eine der größten deutschen Sparkassen.

Heute ist die LBBW mit einer Bilanzsumme von rund 240 Milliarden Euro und rund 160 Standorten die größte Bank im Südwesten und bundesweit eine der größten Geschäftsbanken. Entsprechend wird auch gefeiert: Am kommenden Dienstag mit einem großen Festakt, bei dem Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) spricht, und in den kommenden Monaten mit verschiedenen Veranstaltungen in Kunst und Kultur. Zudem wird es eine Jubiläumsmedaille in Gold und Silber geben. Darauf zu sehen: Das Antlitz der Gründerin Königin Katharina.

