Lawinengefahr wird geringer - gezielte Sprengungen helfen

Die Schnee- und Lawinenlage im Allgäu, Vorarlberg und den Alpen entspannt sich derzeit. Doch vielerorts können einzelne Menschen noch immer leicht ein Unglück auslösen.

Der Lawinenwarndienst vor Vorarlberg, wo vor wenigen Tagen drei Skifahrer aus Oberschwaben getötet wurden - ein Mann wird weiterhin vermisst - hat die Lawinenwarnstufe von der höchsten Stufe 5 mittlerweile auf 3, in einzelnen Gefahrenlagen auf 4, abgesenkt.

Bomben gegen den Schnee

Am Dienstag kam laut Warndienst zu vielen Selbstauslösungen von Lawinen. Es wurden auch gezielt Lawinen durch Sprengsätze ausgelöst. Dabei wurden in allen Regionen Vorarlbergs zahlreiche, teilweise sehr große und auch außergewöhnliche Lawinenabgänge beobachtet.

Trotzdem warnt das österreichische Bundesland, dass viele Menschen aus der Region als Skigebiet schätzen, weiterhin vor einer hohen Gefahr durch Lawinen: "Es besteht verbreitet erhebliche, in höheren Lagen aber noch große Lawinengefahr", heißt es in der offiziellen Gefahreneinschätzung des Dienstes vom Mittwochmorgen.

"Einzelne Wintersportler können Lawinen auslösen. Unerfahrene sollten daher gesicherte Pisten nicht verlassen", heißt es weiter.

Skifahrer können abseits der präparierten Pisten derzeit leicht Lawinen und große Unglücke auslösen. (Foto: dpa)

Mit zunehmender Verfestigung der Schneedecke nehme die Lawinengefahr in den kommenden Tagen insgesamt weiter ab. Die Gefahr von Gleitschneelawinen in tieferen und mittleren Lagen bleibe jedoch vorerst bestehen.

Der Lawinenwarndienst Bayern verbreitet eine weitgehend identische Einschätzung der Lage. So wird zum Beispiel in den Allgäuer Alpen Lawinenwarnstufe 3, in Hochlagen Stufe vier verkündet. "Die Lawinensituation wird sich dann innerhalb weniger Tage deutlich entspannen", melden die Experten.

Trotz der allgemein verbesserten Aussichten und vor allem weniger Schneefälle macht der Schnee vielerorts noch Probleme. In Vorarlberg ist derzeit noch ein Ort laut Medienberichten von der Außenwelt abgeschnitten.

Schlittenhunderennen im Allgäu abgesagt

Nahe Bad Hindelang im Allgäu haben die Schneefälle der vergangenen Tage den Organisatoren des traditionellen Schlittenhunderennens einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das für dieses Wochenende geplante Rennen in Unterjoch fällt aus.

Man könne bis Samstag keine Infrastruktur für Zuschauer bereitstellen, die einer Internationalen Deutschen Meisterschaft und WM-Qualifikation gerecht wird. Mehr als 100 Teilnehmer mit rund 800 Hunden hatten für das Rennen zugesagt. Einen Ersatztermin gibt es nicht.

Dieses Hotel in Balderschwang wurde von einer Lawine getroffen. (Foto: dpa)

Wegen des Schnees wurde in Balderschwang am Montag ein Hotel von einer Lawine teilweise verschüttet. Der Ort Balderschwang und weitere Orte in den bayerischen Alpen waren zeitweise nicht erreichbar.

Liftbetreiber optimistisch - trotz stillstehender Lifte

Die Liftbetreiber in Bayern fürchten nun trotz des zeitweisen Stillstandes ihrer Anlagen wegen der extremen Wetterlage nicht um ihre Einnahmen in dieser Saison. „Die Wintersaison ist je nach Skigebiet zwischen 100 und 140 Tage lang. Dass man mal 14 Tage schlechtes Wetter hat und dann nicht Ski fahren kann, ist normal“, sagte Peter Schöttl, Vorstand des Verbandes Deutscher Seilbahnen und Schlepplifte und Vorstand der Nebelhornbahn in Oberstdorf. „Das ist in unserem Business, in dem man in der freien Natur arbeitet, ganz normal.“

Wie in vielen Skigebieten hatten auch in Oberstdorf zeitweise die Lifte vor allem in den höheren Lagen still gestanden, unter anderem, weil Lawinen gesprengt werden mussten. Das gehöre jeden Winter dazu. „Sicherheit hat oberste Priorität.“

Schöttl geht davon aus, dass die tief verschneite Landschaft und die sehr guten Bedingungen die Wintersportler nun eher anspornen, sich auf die Skier zu stellen. „Ich denke, dass der strenge Winter die Gäste auch animiert zum Skifahren. Wenn Schnee im Flachland liegt, motiviert das die Menschen zum Wintersport.“ Es liege so viel Schnee wie lange nicht mehr.

Gefahr von Sturm und Eisglätte

Die Menschen im Südwesten Deutschlands müssen sich in den kommenden Tagen auf wechselhaftes Wetter einstellen. Dichte Wolken werden am Donnerstag und Freitag vereinzelt Regen und Schneeschauer bringen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch in Stuttgart mitteilte.

Die Schneeschauer könnten am Freitag auch bis ins Flachland reichen. Größere Mengen Schnee seien allerdings nicht zu erwarten, sagte ein DWD-Meteorologe. Am Donnerstag rechnet der Wetterdienst für den Schwarzwald mit stürmischen Böen.

In den Nächten sollten Autofahrer demnach auf Glätte durch Schnee oder gefrierende Nässe Acht geben.