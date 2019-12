Lawinengefahr ist auch im Schwarzwald nicht zu unterschätzen

Lawinen im Schwarzwald sind zwar seltener als in den Alpen - unterschätzen darf man die Naturgewalt des Schnees und die Gefahr von Abgängen aber auch hierzulande nicht. „An extremen Steilhängen besteht die Gefahr durchaus“, betonte Bergwacht-Lawinenexperte Julian Probst vor dem Hintergrund der jüngsten Lawinenabgänge in der Schweiz und in Österreich. Problematisch sei etwa eine Wetterlage wie in den letzten Tagen, bei der Schnee durch starken Wind verfrachtet werde. „In windabgewandten Lagen lagert sich dann lockerer Schnee ab. Es können Wächten und Triebschneepakete entstehen, die als Schneebrett abgehen können.“

Bergwacht Schwarzwald auf Facebook

Bergwacht Schwarzwald