Bei einem Unfall auf der Autobahn 67 ist der Fahrer eines Lastwagens ums Leben gekommen. Der 48-Jährige krachte mit seinem Sattelzug am Donnerstag nahe Groß-Gerau in die Mittelleitplanke, das Fahrzeug blieb auf der Seite liegen, wie die Polizei mitteilte. Obwohl Zeugen sofort den Notarzt alarmierten, sei der Mann aus Baden-Württemberg noch an der Unfallstelle gestorben.

Nach ersten Erkenntnissen war kein weiteres Fahrzeug beteiligt gewesen. Wie genau es zu dem Unfall kam, müsse noch geklärt werden. Weil Gaffer die Unfallstelle gefilmt hatten, erstatteten die Beamten nach eigenen Angaben Anzeige gegen mindestens sechs Autofahrer.

Zunächst war die komplette Fahrbahn der A67 an der Unfallstelle in Richtung Norden sowie die linke Fahrspur in Richtung Süden gesperrt. Der Sattelzug hatte Kies geladen, der von der Fahrbahn geräumt werden musste.

Mitteilung der Polizei