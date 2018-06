Lastwagenfahrer stirbt bei Unfall am Autobahnkreuz Walldorf

Bei einem Unfall auf der Autobahn 6 ist heute am Kreuz Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) ein Lastwagenfahrer ums Leben gekommen. Er fuhr aus Richtung Sinsheim kommend und wollte an dem Autobahnkreuz auf die Autobahn 5 in Richtung Basel fahren, wie die Polizei mitteilte. Dabei sei er von der Straße abgekommen. An dem Unfall waren den ersten Angaben zufolge keine weiteren Fahrzeuge beteiligt. Die Auffahrt war mehrere Stunden gesperrt. Die genaue Ursache des Unfalls war zunächst unklar.

