Lastwagenfahrer gibt Limonade statt Urinprobe ab

Ein unter Drogen stehender Lastwagenfahrer hat in Mulfingen (Hohenlohekreis) erfolglos versucht, Polizisten auszutricksen. Bei einer Verkehrskontrolle in der Nacht auf Dienstag schüttete der 34-Jährige Orangenlimonade in einen Becher, statt eine Urinprobe abzugeben. Laut Polizei bemerkten die Beamten den Schwindel schnell. Ein Drogentest mit seinem echten Urin fiel nach den Angaben von Dienstag anschließend positiv aus.

© dpa-infocom, dpa:210511-99-556205/2

