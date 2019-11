Lastwagenfahrer fährt gegen Leitplanken wegen einer Notlage

Ein 67-jähriger Lastwagenfahrer hat wegen eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und einen Schaden in Höhe von 100 000 Euro verursacht. Wie die Polizei am Montag mitteilte, prallte der Lastwagenfahrer auf einer Bundesstraße in Überlingen (Bodenseekreis) mit seinem Fahrzeug gegen die Leitplanken in der Fahrbahnmitte und auf der rechten Straßenseite. Danach blieb der Lastwagen stehen. Die Ermittler gehen von einer medizinischen Notlage des Fahrers aus, die sie nicht genauer spezifizierten. Beim Eintreffen der Rettungskräfte musste der 67-Jährige wiederbelebt werden, er schwebte in Lebensgefahr. Der Unfall ereignete sich am Montagmorgen. Andere Fahrzeuge waren nicht involviert.

Pressemitteilung Polizei Konstanz