Lastwagenfahrer fährt über rote Ampel und erfasst Kind

Ein elf Jahre alter Junge ist am Mittwoch in Heidelberg von einem Lastwagen erfasst und verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, lief er bei Grün über eine Straße. Gleichzeitig missachtete ein 47-jähriger Lastwagenfahrer die rote Ampel. Dabei erfasste er das Kind, das mehrere Meter weiter auf der Fahrbahn landete. Wie schwer der Junge verletzt wurde, war zunächst unklar. Er war an der Unfallstelle ansprechbar, wurde aber zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. Weil ein Fahrstreifen zeitweise gesperrt wurde, kam es zu geringen Verkehrsbehinderungen.

