Lastwagenfahrer bei Auffahrunfall verletzt: Stau auf A5

Ein Lastwagenfahrer ist auf der Autobahn 5 bei St. Leon-Rot (Rhein-Neckar-Kreis) mit seinem Fahrzeug auf einen anderen Lastwagen aufgefahren und verletzt worden. Die A5 musste in einer Richtung voll gesperrt werden, es kam zu langen Staus. Der Lasterfahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden, wie ein Sprecher der Polizei am Freitag sagte. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann ins Krankenhaus. Die Unfallursache war zunächst unklar. Die A5 war an der Unfallstelle in Richtung Frankfurt vorübergehend voll gesperrt, am Mittag waren zwei der drei Spuren wieder frei. Der Verkehr staute sich zeitweise über mehr als zehn Kilometer.

Mitteilung der Polizei