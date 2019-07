Ein Lastwagen hat bei einem Unfall am Samstagvormittag auf der B28 nördlich von Blaubeuren (Alb-Donau-Kreis) gut 25 Tonnen Erde verloren. Der Fahrer hatte aus noch ungeklärter Ursache offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Lastwagen kollidierte mit der Leitplanke und kippte dann um. Die Ladung landete auf der Straße, außerdem lief Diesel aus. Der Fahrer wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Straße war während der Bergungsarbeiten am Samstag für mehrere Stunden gesperrt.