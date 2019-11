Lastwagen und Auto stoßen frontal zusammen: Autofahrerin tot

Von Thomas Seibert

Mitten in der schwersten Krise der amerikanisch-türkischen Beziehungen seit Jahrzehnten kommt der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan an diesem Mittwoch in Washington mit US-Präsident Donald Trump zusammen. Bei dem Treffen im Weißen Haus wird es vor allem um die Zukunft von Nord-Syrien gehen. Obwohl Trump eigentlich den Rückzug der amerikanischen Truppen befohlen hatte, bleiben die USA jetzt doch in der Gegend militärisch präsent. Dort setzen sie – zum Ärger der Türkei – auch ihre Zusammenarbeit mit der Kurdenmiliz YPG fort.