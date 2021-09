Lastwagen streift Auto: Wagen fängt Feuer und brennt aus

Nach einem Unfall mit einem Lastwagen ist ein Auto in Stuttgart ausgebrannt. Der Auflieger des Lastwagens habe das Fahrzeug am Donnerstag beim Abbiegen nur gestreift, dennoch habe das Auto danach zu brennen begonnen, teilte die Polizei mit. Der Wagen brannte demnach vollständig aus, die genaue Ursache dafür blieb zunächst unklar. Der Fahrer des Wagens wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, die Feuerwehr löschte den Brand. Die Gaisburger Brücke wurde während der Aufräumarbeiten gesperrt, am Donnerstagnachmittag kam es dort deshalb zu Staus.

Mitteilung Polizei