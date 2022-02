Lastwagen stößt mit Güterzug zusammen: Keine Verletzten

In Mannheim ist ein Lastwagen mit einem ins Hafengebiet langsam einfahrenden Güterzug zusammengestoßen. Verletzt wurde bei dem Unfall am Mittwochmorgen nach Angaben der Polizei niemand. Der Lastwagen wurde vorne stark beschädigt. Die Höhe des Schadens war zunächst nicht bekannt. Die Stelle, an der der Güterzug die Straße im Hafengebiet querte, ist durch eine Ampel abgesichert. Die Polizei prüft, ob menschliches oder technisches Versagen zum Unfall führte. Eine Straße wurden während der Unfallaufnahme voll gesperrt. Dies hatte laut Polizei auch Auswirkungen auf die B36. Es kam zu Verkehrsbehinderungen im Rheinhafen.

