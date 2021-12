Lastwagen stößt gegen Auto: Vier Verletzte

Vier Menschen sind bei einem Zusammenstoß zwischen einem Lastwagen und einem Auto bei Leonberg (Kreis Göppingen) verletzt worden. Darunter befanden sich zwei Kleinkinder, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Der Lastwagenfahrer kam am Samstag in einer Linkskurve in den Gegenverkehr und stieß mit seinem Wagen gegen das Auto einer 29-Jährigen. Der 61-Jährige wurde schwer verletzt, die Frau und ihre beiden Kleinkinder kamen mit leichten Verletzungen davon. Da aus dem Lastwagen Öl ausgelaufen war, musste die Feuerwehr die Straße reinigen. Dafür sperrte die Polizei die Strecke für mehrere Stunden. Die Beamten schätzen den Schaden auf etwa 55 000 Euro.

© dpa-infocom, dpa:211205-99-263803/2

