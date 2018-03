Der Fahrer eines Klein-Lastwagens ist am Montagvormittag in Rudersberg (Rems-Murr-Kreis) von einem Zug erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, überquerte der 24-jährige Mann einen unbeschrankten Bahnübergang. Trotz einer sofortigen Notbremsung konnte der Zugführer des herannahenden Zugs der Wieslauftalbahn den Zusammenstoß nicht verhindern. Der Fahrer des Klein-Lasters wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, der Zugführer erlitt einen Schock. An beiden Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden von rund 23 000 Euro. Der Bahnverkehr musste unterbrochen und ein Schienenersatzverkehr eingerichtet werden.

