Lastwagen rammt Leitplanke und verliert Öl auf Bundesstraße

Ein Sattelzug hat auf der B10 zwischen den Anschlussstellen Ulm-West und Dornstadt die Leitplanke gerammt und Öl verloren. Die Bundesstraße musste am Mittwoch in Richtung Norden für drei Stunden gesperrt werden. Wie die Polizei mitteilte, war am Sattelzug während der Fahrt zunächst ein Reifen geplatzt, woraufhin er nach rechts von der Fahrbahn abkam und vermutlich 250 Meter weit an der Leitplanke entlang schrammte. Das Metall bohrte sich dabei in den Motorblock, riss die Ölwanne auf, dieses verteilte sich auf der gesamten Fahrbahn. Ein Spezialfahrzeug beseitigte das Öl und barg den Lastwagen. Spezialisten der Umweltbehörde leiteten Maßnahmen zum Umweltschutz ein. Verletzt wurde niemand. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 130 000 Euro.

Meldung der Polizei Ulm