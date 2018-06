Ein Lastwagen ist auf einer Großbaustelle in Bad Wimpfen (Landkreis Heilbronn) umgekippt. Bei dem Unfall am Mittwochmorgen wurde der Fahrer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Demnach ist der Erdhügel, auf dem der Lastwagen am Mittwochmorgen von einem Bagger beladen wurde, vermutlich unter dem Gewicht des Fahrzeugs eingebrochen. Der Sattelzug-Fahrer konnte sich aus der Kabine befreien und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Mitteilung der Polizei